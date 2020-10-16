شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. علامات في السماء تدل على دخول موسم الوسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي للفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن السماء هي عبارة عن تجمعات نجمية تخيها الناس قديما على شكل حيوانات أو جمادات أو أشكال هندسية تحت مسمى بروج.

وأكد أن هذه النجوم هي أساس الحسابات عند العرب، وكانوا يستدلون بها على دخول المواسم والزراعة والاتجاهات.

ونوه بتجمعات نجمية تدل على دخول موسم الوسم، وهي مثلث الوسم، مضيفا أن هناك علامات أخرى في السماء تدل على دخول الوسم.