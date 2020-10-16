إغلاق نظام تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين بالمدارس غداً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة للجوازات عن خدمة توصيل " هوية مقيم " عبر البريد بعد طلبها إلكترونياً ضمن إجراءات الإصدار أو التجديد . أعلنت المديرية العامة للجوازات عن خدمة توصيل " هوية مقيم " عبر البريد بعد طلبها إلكترونياً ضمن إجراءات الإصدار أو التجديد . وقالت " الجوازات " أنه توفيراً للوقت والجهد تُمكن البوابة الإلكترونية " مقيم " من إيصال "هوية مقيم" عبر خدمة توصيل الوثائق عند إتمام عملية الإصدار أو التجديد، أو في حال نقل الخدمات وتعديل المهنة .

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