إغلاق نظام تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين بالمدارس غداً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم وزارة التعليم إغلاق تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم العام. تعتزم وزارة التعليم إغلاق تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم العام. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بعد ذلك بالمفاضلة على ترقيات المراتب لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب. وحددت الوزارة موعد المفاضلة وهو 16من شهر ربيع الأول، وبعدها سيتم الإعلان عن أسماء المترقين والمترقيات.

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