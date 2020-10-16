شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق المهرجان الترفيهي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى): بحضور مدير ادارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة الاستاذ ناصر القاضي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة الاستاذ خالد الناصر ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمدينة الاستاذ مصلح الصبحي ومدير وحدة التطوع باللجنة الاستاذ عبدالاله الرويتعي انطلق مساء هذا اليوم المهرجان الترفيهي للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمدينة المنورة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة متمثلة في ادارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة ومركز التنمية الاجتماعية بالمدينة وامانة منطقة المدينة المنورة والمتزامن مع موسم سوق التمور حيث اشتمل المهرجان على العديد من الفقرات منها العروض المسرحية والعاب الخفة والاناشيد والمسابقات والفرق الاستعراضية والمواهب الناشئة والشعر والتي استهدفت كافة شرائح المجتمع بالمدينة الاطفال والشباب والكبار لمدة يومين بمشاركة الفرق التطوعية بلجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمدينة بالتنظيم منها ( نخبة البودي قارد - مبادرون - نادي ديم التطوعي - معالم الحبيبة ). بحضور مدير ادارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة الاستاذ ناصر القاضي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة الاستاذ خالد الناصر ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمدينة الاستاذ مصلح الصبحي ومدير وحدة التطوع باللجنة الاستاذ عبدالاله الرويتعي انطلق مساء هذا اليوم المهرجان الترفيهي للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمدينة المنورة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة متمثلة في ادارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة ومركز التنمية الاجتماعية بالمدينة وامانة منطقة المدينة المنورة والمتزامن مع موسم سوق التمور حيث اشتمل المهرجان على العديد من الفقرات منها العروض المسرحية والعاب الخفة والاناشيد والمسابقات والفرق الاستعراضية والمواهب الناشئة والشعر والتي استهدفت كافة شرائح المجتمع بالمدينة الاطفال والشباب والكبار لمدة يومين بمشاركة الفرق التطوعية بلجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمدينة بالتنظيم منها ( نخبة البودي قارد - مبادرون - نادي ديم التطوعي - معالم الحبيبة ).

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