توضيح من «الأرصاد» بخصوص منخفض بحر العرب وتأثيره على السعودية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موقف الحالة المدارية في بحر العرب، مشيرة إلى أنها تتوقع عدم تأثيره على المملكة.

وذكرت الأرصاد في بيان لها نشرته عبر «تويتر»، أنها تراقب المنخفض الجوي المرصود في شرق بحر العرب، والذي تقدر سرعة الرياح حول مركزه (25-17) عقدة - (31 -46) كم/ساعة بحسب ما تشير إليه آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.

وتشير التوقعات إلى احتمال تطور الحالة خلال الـ 72 ساعة المقبلة داخل بحر العرب، وتحركها باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي، وتأثيرها بهطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج.

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وأشارت الهيئة إلى أنه يتوقع ألا يكون هناك أي تأثير مباشر للحالة على أجواء المملكة، موضحة أنها مستمرة في المراقبة وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.

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