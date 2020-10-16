المفاضلة بعد أسبوعين من الآن تمهيدًا للترقيات
من المقرر أن يتم غدًا السبت إغلاق تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم وذلك تمهيدًا لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب.
وذكرت مصادر، أن وزارة التعليم ستغلق بطاقة الترقية يوم 15 ربيع الأول 1441 هـ (أي بعد أسبوعين من الآن)، على أن تتم المفاضلة على ترقيات المراتب يوم 16 ربيع الأول، تمهيدًا للإعلان الرسمي لأسماء المترقين والمترقيات.
وكانت الوزارة حددت في أغسطس الماضي، آلية تحديث بيانات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم والملحقيات وإدارات التعليم، من خلال منصة «بياناتي الوظيفية»، ونظام (فارس).
اقرأ أيضا:
بالفيديو..«التعليم» تحدد آلية تحديث بيانات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث بيانات الأداء الوظيفي للإداريين بالتعليم.. الإغلاق غدًا السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.