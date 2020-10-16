تحديث بيانات الأداء الوظيفي للإداريين بالتعليم.. الإغلاق غدًا السبت

من المقرر أن يتم غدًا السبت إغلاق تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم وذلك تمهيدًا لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب.

وذكرت مصادر، أن وزارة التعليم ستغلق بطاقة الترقية يوم 15 ربيع الأول 1441 هـ (أي بعد أسبوعين من الآن)، على أن تتم المفاضلة على ترقيات المراتب يوم 16 ربيع الأول، تمهيدًا للإعلان الرسمي لأسماء المترقين والمترقيات.

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وكانت الوزارة حددت في أغسطس الماضي، آلية تحديث بيانات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم والملحقيات وإدارات التعليم، من خلال منصة «بياناتي الوظيفية»، ونظام (فارس).

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بالفيديو..«التعليم» تحدد آلية تحديث بيانات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية