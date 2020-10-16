المدينة في المقدمة.. خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وسجلت المدينة المنورة 51 حالة إصابة وتلتها ينبع بـ 48 حالة، ثم مكة المكرمة بمعدل 27 حالة.

وسجلت الرياض 25 حالة، والهفوف 20 حالة، وسجلت بريدة وأبها 16 حالة لكل منهما، فيما سجلت المبرز 14 حالة، والمجمعة 12، والخرج 11، وحائل 10، والدمام 9، وسجلت عنيزة والجبيل وخميس مشيط وجدة ووادي الداوسر 8 حالات بكل منهم، وسجلت الداودمي 7 حالات.

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كما سجلت الأسياح والطائف وجازان 6 حالات بكل منهم، وسجلت بللسمر والقطيف وقرية العليا 5 حالات بكل منها، وسجلت البدائع والخبر، والظهران ونجران، وعرعر والدلم 4 حالات لكل منها، وسجلت عراة عبيدة التعيرية وحفر الباطن وحوطة بني تميم 3 حالات لكل منهم.

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