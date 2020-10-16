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سفير المملكة لدى المغرب ونظيره البريطاني يبحثان العلاقات المشتركة

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خلال استقباله بمقر السفارة في الرباط

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الجمعة، سايمون مارتن سفير بريطانيا لدى المملكة المغربية. 

وقد تناول الحديث الذي جرى بينهما في مقر السفارة بالرباط بحث العلاقات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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