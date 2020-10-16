تنويه من «المرور» بخصوص الوقوف في الأماكن الصحيحة وقت الصلاة

للمساهمة في انسيابية الطريق..
طالب المرور السعودي، بضرورة الوقوف في الأماكن الصحيحة والمخصصة، وذلك في أوقات الصلاة؛ للمساهمة في انسيابية الطريق.
وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التزامك بالوقوف في الأماكن المخصصة خلال أوقات الصلاة؛ يعكس وعيك ويساهم في انسيابية الطريق خصوصًا في حالات الطوارئ».
وأضاف: «التزم بالوقوف الصحيح ولا تكن سببًا في تعطل مصالح الآخرين».
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