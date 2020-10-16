كورونا في السعودية.. وزارة الصحة تعلن حالات الإصابة والوفاة الجديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 341495، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 327795، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى5144 حالة، فقد تم تسجيل 17 حالة وفاة، و468 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفنّدت وزارة الصحة، في وقت سابق، ما يُشاع حول ضرورة حصول المتعافين من فيروس كورونا على أدوية سيولة الدم لمنع التجلط، مؤكدة أن ذلك «غير صحيح»، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر «تويتر»؛ أنه «حتى الآن غير صحيح أن كل من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، أو من لم تظهر عليه أعراض الفيروس، أن عليه أخذ مضادات التجلط (أدوية السيولة)، لمنع حدوث تجلط في الدم»، وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه «لا توجد جهة علمية معتمدة توجه بذلك».

وكانت وزارة الصحة قد شدُدت، في وقت سابق، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

Advertisements

ويتم حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وحذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق، من أخذ مريض كورونا توجيهات من أي جهة أو شخص غير مختص، مطالبًا بالتواصل فورًا مع فريق «937»، وقال الربيعة (عبر حسابه على تويتر): «من أعماق قلبي، أسأل الله الشفاء العاجل لكلّ مُصاب، وأنوّه على عدم أخذ التوجيهات من تجربة غيرك؛ لأن شدّة فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر.. الزملاء في: 937، يعملون طوال اليوم لتوفير الخدمات والمعلومات الصحيّة لكم، فلا تتردّدوا بالتواصل معهم»، مضيفا «الكلّ يريد لك الخير.. لكن حالتك غير».

اقرأ أيضًا:

الوزير «الربيعة» يوجه نصيحة لمصابي فيروس كورونا

وزارة الصحة: حصول المتعافين من كورونا على أدوية سيولة الدم «شائعة»

بالفيديو.. وزارة الصحة تكشف شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا

