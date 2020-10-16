أمير منطقة جازان يكلف دحشي مديرًا لشؤون السجناء والموقوفين بإمارة المنطقة

تقدم بخالص شكره على التكليف الجديد
أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارًا يقضي بتكليف الموظف علي بن نافع دحشي، مديرًا لشؤون السجناء والموقوفين بإمارة منطقة جازان.
من جانبه، رفع مدير شؤون السجناء والموقوفين علي بن نافع دحشي، خالص شكره وامتنانه إلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على الثقة الكريمة بتكليفه مديرًا لشؤون السجناء بإمارة المنطقة، والتي ستكون حافزًا لتحقيق التطلعات لما فيه مصلحة الجميع، بمتابعة أمير المنطقة ونائبه، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.
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