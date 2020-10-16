«الجوازات»: استلام هوية مقيم عبر البريد من خلال بوابة «مقيم»

توفيرًا للوقت والجهد

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن هوية مقيم ستصل عبر خدمة توصيل الوثائق عند إتمام عملية الإصدار أو التجديد؛ وذلك من خلال بوابة «مقيم». وقال الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «توفيرًا للوقت والجهد، تُمكِّن البوابة الإلكترونية (مقيم) من إيصال (هوية مقيم) عبر خدمة توصيل الوثائق عند إتمام عملية الإصدار أو التجديد، أو في حال نقل الخدمات وتعديل المهنة». Advertisements وأضاف: «نختصر الخطوات والمسافات.. اطلبها إلكترونيًّا واستملها عبر البريد». اقرأ أيضًا: هل يجب تجديد هوية مقيم كل عام؟.. الجوازات توضح

الجوازات توضح عقوبات عدم تجديد «هوية مقيم» في موعدها.. تعرف عليها

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