سقوط عصابة الخمسة.. وشرطة الرياض تكشف أسلوبهم في عمليات السطو

تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم..
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية (في العقد الثاني من العمر)، تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم السلب.
تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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