40 مليار ريال فاتورة هدر الغذاء سنويًا بالسعودية.. ومكة الأعلى

شركة سالك: الأرز والدقيق في المقدمة
كشفت شركة (سالك) للأمن الغذائي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أن إجمالي الهدر الغذائي بالمملكة سنويًا، بلغ أكثر من ٤٠ مليار ريال، على أساس الانفاق الاستهلاكي.
وأوضحت شركة سالك، عبر «تويتر»، أن الأرز هو الأكثر هدرًا ثم الدقيق والدجاج، وأن منطقة مكة المكرمة الأعلى ضمن المناطق، تليها منطقتا: الشرقية والرياض، بينما منطقة الجوف هي الأقل هدرًا.
وأشارت إلى أن نسبة الهدر في الأرز بلغت 31 %، وفي الدقيق والخبز بلغت 25 %، وفي الأسماك 14.5 %، وفي الدواجن 16%، وفي التمور 5.5 %.
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