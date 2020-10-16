ورشة لإدارة الضغوط النفسية لطالبات جامعة نجران

أقامت وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية بجامعة نجران ورشة تدريبية عن بُعد لطالبات البكالوريوس بعنوان (مهارات إدارة الضغوطات النفسية لدى الطالبة الجامعية وإستراتيجيات الحد منها) قدمتها الدكتورة كوثر خلف والدكتورة وفاء دغرير لدعم الطالبات معنوياً ونفسياً، وتقديم النصح والإرشاد بوضع إستراتيجية لتجنب تلك الضغوط والحد منها.

وتناولت الورشة التعريف بأنواع الضغوط النفسية التي قد تواجه الطالبة خلال سنوات دراستها الجامعية، وتأثير هذه الضغوط على الصحة النفسية لدى الطالبة وتحصيلها الدراسي، وكذلك تدريب الطالبة على كيفية السيطرة على الضغوط التي تعاني منها خلال هذه الفترة.