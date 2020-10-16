اخبار السعوديه

إطلاق مبادرة مبصرون بجمعية إسناد بشرورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أطلقت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة لمستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة البصرية مبادرة "مبصرون" بالشراكة مع جمعية المكفوفين رؤية بالمدينة المنورة، وهي عبارة عن توزيع حقائب تحوي على العصي البيضاء وساعة ناطقة ونظارة ذات عدسات مكبرة وسماعة جوال وتفسير القرآن بلغة برايل.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر والمكفوفين، كما تقوم المبادرة على توعية المكفوفين بطريقة الدخول على الدروس الافتراضية وحل الواجبات في ، وكذلك كيفية استخدام العصي البيضاء والاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تقدم الكتب بطريقة برايل.

وقال مدير الجمعية طارق عبدالله الهمامي "أطلقنا المبادرة واستفاد منها المكفوفون وضعاف البصر، وتعد جمعية إسناد الوحيدة والمتخصصة في رعاية كل فئات الإعاقة في محافظة شرورة والمراكز والهجر التابعة لها"، داعيا لدعم برامج ومشاريع الجمعية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مبادرة مبصرون بجمعية إسناد بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا