وتأتي المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر والمكفوفين، كما تقوم المبادرة على توعية المكفوفين بطريقة الدخول على الدروس الافتراضية وحل الواجبات في منصة مدرستي، وكذلك كيفية استخدام العصي البيضاء والاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تقدم الكتب بطريقة برايل.
وقال مدير الجمعية طارق عبدالله الهمامي "أطلقنا المبادرة واستفاد منها المكفوفون وضعاف البصر، وتعد جمعية إسناد الوحيدة والمتخصصة في رعاية كل فئات الإعاقة في محافظة شرورة والمراكز والهجر التابعة لها"، داعيا لدعم برامج ومشاريع الجمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مبادرة مبصرون بجمعية إسناد بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.