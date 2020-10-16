إطلاق مبادرة مبصرون بجمعية إسناد بشرورة

أطلقت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة لمستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة البصرية مبادرة "مبصرون" بالشراكة مع جمعية المكفوفين رؤية بالمدينة المنورة، وهي عبارة عن توزيع حقائب تحوي على العصي البيضاء وساعة ناطقة ونظارة ذات عدسات مكبرة وسماعة جوال وتفسير القرآن بلغة برايل.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر والمكفوفين، كما تقوم المبادرة على توعية المكفوفين بطريقة الدخول على الدروس الافتراضية وحل الواجبات في منصة مدرستي، وكذلك كيفية استخدام العصي البيضاء والاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تقدم الكتب بطريقة برايل.

وقال مدير الجمعية طارق عبدالله الهمامي "أطلقنا المبادرة واستفاد منها المكفوفون وضعاف البصر، وتعد جمعية إسناد الوحيدة والمتخصصة في رعاية كل فئات الإعاقة في محافظة شرورة والمراكز والهجر التابعة لها"، داعيا لدعم برامج ومشاريع الجمعية.