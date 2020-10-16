

طرابلس29 صفر 1442 هـ الموافق 16 اكتوبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 18 حالة وفاة و1169 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان : أن الحالات المسجلة بلغت 773 إصابة جديدة، إضافة إلى 396 حالة مخالطة، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47845 حالة، والوفيات إلى 699 حالة.

// انتهى //

16:02ت م

0073



طرابلس29 صفر 1442 هـ الموافق 16 اكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 18 حالة وفاة و1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتماثل 377 مصابا للشفاء.وأوضح المركز في بيان : أن الحالات المسجلة بلغت 773 إصابة جديدة، إضافة إلى 396 حالة مخالطة، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47845 حالة، والوفيات إلى 699 حالة.// انتهى //16:02ت م0073

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 18 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.