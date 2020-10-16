السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يطلق برنامج "كوفيد - كنترول" ومنصة مؤشر الالتزام



جدة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي أمس -عبر تقنية الاتصال- برنامج "كوفيد - كنترول" ومنصة مؤشر الالتزام للمراقبة الدائمة للوضع الصحي في البيئة الجامعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الطلاب والموظفين .

وأكدت الجامعة ممثلة بمركز تعزيز الصحة على مراقبة إستراتيجيات العودة إلى البيئة التعليمية بشكل آمن والحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية المعتمدة .

وسخّرت الجامعة مجهودات مركز تعزيز الصحة للتعامل بكل كفاءة مع حالات

//انتهى//

16:00ت م

0070



جدة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأطلق معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي أمس -عبر تقنية الاتصال- برنامج "كوفيد - كنترول" ومنصة مؤشر الالتزام للمراقبة الدائمة للوضع الصحي في البيئة الجامعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الطلاب والموظفين .وأكدت الجامعة ممثلة بمركز تعزيز الصحة على مراقبة إستراتيجيات العودة إلى البيئة التعليمية بشكل آمن والحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية المعتمدة .وسخّرت الجامعة مجهودات مركز تعزيز الصحة للتعامل بكل كفاءة مع حالات كورونا المؤكدة أو المشتبه بها أو المخالطة ، وإصدار التقارير الطبية للعمل عن بُعد ، وتقارير مسحات السفر من أجل ضمان التعامل الأمثل والسريع مع جميع الحالات .//انتهى//16:00ت م0070

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