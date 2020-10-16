السعودية اليوم / جيش الاحتلال يحتجز ثلاثة فلسطينيين في جنين



جنين 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين ، واستولت على جرافة كانت تعمل في أرض أحدهم بقرية عانين غرب مدينة جنين.

ونقلت مصادر محلية فلسطينية عن رئيس المجلس القروي باهر ياسين أن جنود الاحتلال اقتحموا قرية عانين، وداهموا أرض المواطن الفلسطيني أثناء عمله في أرضه، واحتجزوه إلى جانب مواطنين آخرين وقاموا باستجوابهم .

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود ملكيتها إلى أحد المواطنين من أهالي قرية الطيبة، مشيرا إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال.

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15:58ت م

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