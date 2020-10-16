السعودية اليوم / فلسطين تسجل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة، و397 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

15:56ت م

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رام الله 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة، و397 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، و442 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //15:56ت م0066

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