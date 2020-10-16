السعودية اليوم / جامعة الجوف تطلق حملة تشجير المدينة الجامعية بزراعة 1200 شتلة



سكاكا 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

أطلق رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع حملة تشجير المدينة الجامعية لزراعة (1200) شتلة من أشجار السرو والطلح والسدر والديدونيا كمرحلة أولى، بمشاركة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبد الله بن أحمد الأحمري.

وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم بن خليل العلي أن الحملة انطلقت في مرحلتها الأولى وسوف تستمر خلال الأسبوعين القادمين، حيث يتم توزيع الشتلات داخل المدينة الجامعية بما يتناسب مع المواقع ونوع الأشجار، مشيراً إلى أنه سيتم إشراك الأندية الطلابية فيها لتنمية العمل التطوعي وتحقيق أهداف الحملة علمياً واجتماعياً، وستستمر بمشاركة نادي الجوالة بعمادة شؤون الطلاب، ونادي العمل التطوعي، ووحدة حماية البيئة من التلوث.

//انتهى//

15:21ت م

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