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فيديو.. سيدة تحرج ترامب والرئيس الأمريكي يحمر خجلًا
لم يستطع احتواء ابتسامته وسعادته بالإطراء
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تسبب سيدة أمريكية في إحراج دونالد ترامب وتركته يحمر خجلًا بعد أن أثنت على ابتسامته الرائعة ولم يستطع الرئيس الأمريكي أن يخفى مدى سعادته بهذا التعلق.
وقالت السيدة بوليت ديل أثناء توجيه الجمهور الأسئلة لـ الرئيس الأمريكي خلال مقابلته على شبكة NBC: مساء الخير سيدي الرئيس، يجب أن أقول إن لديك ابتسامة رائعة، أنت وسيم للغاية عندما تبتسم.
ودفع هذا التعليق الجمهور إلى التصفيق ولم يستطع ترامب احتواء ابتسامته وسعادته الظاهرة بهذا الإطراء كما لم يتمكن من السيطرة على احمرار وجهه لكنه سرعان ما انتبه إليها بعد أن وجهت إليه سؤالًا حول الهجرة وهي واحدة من أبرز القضايا الذي يُعد فيها متشددًا تجاهها.
وتابعت السيدة أنها حفيدة مهاجرين فروا من أوروبا الشرقية بسبب الاضطهاد الديني، مضيفة: بصفتي ابنة مهاجرين إلى الولايات المتحدة فإن سياسات الهجرة شخصية للغاية بالنسبة لي، لذا فإن سؤالي لك، سيدي الرئيس، هو: إذا تم انتخابك لولاية ثانية، هل ستشدد من إجراءات الهجرة؟
ورد ترامب: نحن نعمل بجد على تطوير برامج الهجرة واللجوء وأعتقد أنكِ ستكونين سعيدة جدًا على مدار العام المقبل.
ومع ذلك، بعد إجابة الرئيس الأمريكي الحالي، قالت السيدة لصحيفة New Times: الآن أتمنى أن يبتسم أكثر ويتحدث أقل، إنه يخطئ في كل مرة يفتح فيها فمه، وفي الوقت الحالي أخطط للتصويت لبايدن.
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