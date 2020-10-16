السعودية | السعودية.. 433 إصابة جديدة بكورونا و468 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية.. 433 إصابة جديدة بكورونا و468 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، على تويتر، عن تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، إضافة إلى شفاء 468 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 327,795.

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