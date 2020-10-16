، بدءًا من الأحد.. رئاسة الحرمين متأهبة لخدمة 800 ألف معتمر ومُصَلٍّ ،

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تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدءًا من بعد غد الأحد، لاستقبال (٢٢٠) ألف معتمر و(٥٦٠) ألف مُصَلٍّ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار (١٤) يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هَيّأتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين.
وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (٤٠) ألف مُصَلٍّ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.
ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصلين والمعتمرين إلى ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولًا وخروجًا.
وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ(٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت ٣٠% من الطاقة الاستيعابية.
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 03:44 PM
مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.. ضمن المرحلة الثانيةبدءًا من الأحد.. رئاسة الحرمين متأهبة لخدمة 800 ألف معتمر ومُصَلٍّ
تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدءًا من بعد غد الأحد، لاستقبال (٢٢٠) ألف معتمر و(٥٦٠) ألف مُصَلٍّ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار (١٤) يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هَيّأتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين.
وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (٤٠) ألف مُصَلٍّ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.
ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصلين والمعتمرين إلى ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولًا وخروجًا.
وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ(٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت ٣٠% من الطاقة الاستيعابية.
، بدءًا من الأحد.. رئاسة الحرمين متأهبة لخدمة 800 ألف معتمر ومُصَلٍّ ،
المصدر : الخليج 365
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