محمد بن مسعود - الدمام - بعقد يمتد لمدة موسمين ظفرت إدارة نادي الرائد بخدمات اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم حسنية أغادير، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد إعلان نادي الحسنية إنهاء الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب.

وكتب الموقع الرسمي لنادي حسنية أغادير، الجمعة: "توصل نادي حسنية أكادير إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كريم البركاوي إلى نادي الرائد السعودي لمدة موسمين". 16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 03:55 PM بعقد يمتد لمدة موسمين Advertisements الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي ظفرت إدارة نادي الرائد بخدمات اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم حسنية أغادير، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد إعلان نادي الحسنية إنهاء الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب.

وكتب الموقع الرسمي لنادي حسنية أغادير، الجمعة: "توصل نادي حسنية أكادير إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كريم البركاوي إلى نادي الرائد السعودي لمدة موسمين". الكلمات المفتاحية ، الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.