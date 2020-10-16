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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب.
وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات.
وأضاف: تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض
شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلبوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-16
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب.
وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات.
وأضاف: تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
03:23 PM
من خلال استدراج العاملين بتطبيقات النقل الإلكترونية
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب.
وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات.
وأضاف: تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب ،
المصدر : الخليج 365
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