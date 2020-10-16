السعودية | لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تعقد اجتماعها الـ 17 افتراضياً

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عقدت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة اجتماعها السابع عشر, برئاسة وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبد الرحمن الخريف، وبحضور أعضاء اللجنة وعمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.

ورفع الدكتور الخريف شكره للقيادة الرشيدة على مايحظى به التعليم الجامعي من رعاية ودعم مكّن الجامعات من أداء دورها ورسالتها، منوهاً بالدور المهم الذي تقوم به لجنة عمداء شؤون الطلاب من خلال تبادل الخبرات والتعاون فيما بين الجامعات لخدمة طلبتها وتعزيز وتطوير البرامج المقدمة لهم.

بدوره أوضح الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن الاجتماع أقر العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من جودة المبادرات النوعية والبرامج الطلابية، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وبين أنه جرى اتخاذ عدد من التوصيات منها : تشكيل لجنة لإعادة صياغة القواعد المنظمة للجنة العمداء، واستعراض التجارب الناجحة لعمادتي شؤون الطلاب بجامعتي الجوف والباحة في الأكاديمية الرياضية، وتطوير العمل الإداري في برامج العمادة التي تقدم للطلبة وآلية تطبيقها في الجامعات الأخرى.

كما جرى إقرار طباعة تقرير إنجازات اللجنة على مدى ثمان سنوات وتقوم جامعة الملك عبدالعزيز بإعداد التقرير, وتشكيل لجنة فرعية للتنسيق مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالتعاون مع وزارة الرياضة، وجرى تفويض أمانة اللجنة وعمداء شؤون الطلاب بجامعتي الملك سعود والأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتنسيق الرحلات الطلابية الخارجية، وإقرار إقامة الملتقى الأول للأندية الطلابية للجامعات افتراضياً بتنظيم من جامعة الملك خالد.

وفي ختام الاجتماع دُشن الحساب الرسمي للجنة في منصة تويتر.