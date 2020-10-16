شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة والدخل": لائحة "مكافآت المبلغين" تشمل ضريبة التصرفات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، والتي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.

ويتمثل التعديل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين، حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية والتي تستدعي الإبلاغ، وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيراً إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقة لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ويأتي هذا التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريـخ 14/2/1442هــ، حيث تعرّف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية".

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ويمكن الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، ومن ثم الدخول على صفحة (الأنظمة واللوائح)، واختيار (لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين).

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

كما تدعو الهيئة جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للضريبة في موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).​