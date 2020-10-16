شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السلب بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، تمثلت في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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