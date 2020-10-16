تشييع والدة حميدان التركي عصرًا بمقبرة شمال الرياض

2020-10-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

فجع المعتقل السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي بوفاة والدته لولوة السدلان يوم أمس، فيما سيتم تشييع الجنازة عصر اليوم الجمعة في مقبرة شمال الرياض.

وتلقى أبناء حميدان التركي العزاء في وفاة جدتهم، داعين الله عز وجل أن يسكنها الفردوس الأعلى ويجعل الجنة مثواها.

وكان أبناء حميدان التركي هم أول من أعلن وفاة جدتهم حيث قال، تركي حميدان : إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي أم والدي لولوة بنت غانم السدلان ( أم إبراهيم التركي ) اللهم اغفر لها وارحمها وسيكون الصلاة عليها الساعة الرابعة عصرًا في مقبرة شمال الرياض.

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وقالت لمى التركي: “اللهم اغفر لجدتي لولوة السدلان واجعل مثواها الجنة.. اللهم اربط على قلب والدي وأنزل عليه السكينة والطمأنينة”.

وقال صالح الحناكي: “رحمها الله وغفر لها وأحسن لعائلتكم العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت وفي قلبها حسرة عقب حرمانها من ابنها ظلمًا وعدوانًا”.

وقال مواطن سعودي: “لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يُرد الله لهما لقاءً في الدنيا والحمد لله على قضاء الله وقدره، أسأل الله العظيم أن يجمعهم هم ومن يحبون في جنات النعيم، إنما الدار الآخرة هي الباقية أما الدنيا والله لمردها الفناء والزوال”.

ونعت جميلة سليمان القاضي والدة حميدان التركي: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويغفر لها بالجنة إن شاء الله عظم الله أجركم وأجرنا وأحسن الله عزاكم ..اللهم اغفر لها وارحمها، واجزها عن صبرها خير الجزاء، اللهم واربط على قلب ابنها والطف به “.



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