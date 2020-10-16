رابط وشروط التقديم على وظائف الدفاع المدني

2020-10-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ مديرية الدفاع المدني اعتبارًا من الاثنين المقبل في قبول طلبات القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول ).

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف بمشيئة الله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2/3/1442هـ وحتى يوم السبت الموافق 7/3/1442هـ عبر منصة ( أبشر توظيف ) على الرابط التالي .

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.



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