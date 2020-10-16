شكرا لقرائتكم المرور السعودي : عدم التقيد بالمسارات يؤثر على حقوق الآخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-16 المرور السعودي : عدم التقيد بالمسارات يؤثر على حقوق الآخرين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements جدد المرور السعودي التحذير من عدم الالتزام بالمسارات المحددة للسيارات على الطرق. وقال المرور السعودي : عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على حقوق مستخدمي الطريق.

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