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فيديو.. لحظة مرعبة لـ ثعبان ضخم يحاول التهام فتاة حاولت إنقاذه
من فصيلة أفعى السجاد
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تمكنت فتاة شجاعة من إنقاذ ثعبان ضخم من تحت سيارة لكنه في المقابل أقدم على التهامها بلف نفسه حول ساقها، وعلى الفور استدعت الشرطة لتخليصها.
ويُظهر الفيديو المخيف الثعبان الضخم الذي يبلغ طوله نحو 3 أمتار وهو يلتف حول ساقي الفتاة الأمريكية ويضيق الخناق عليها، مما دفعها إلى الاتصال بخدمات الطوارئ لمساعدتها على إزالة الثعبان، لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة فقد كان حريصًا على تناولها كوجبة له.
ويمكن سماع الضابطة وهي تقول: ما زالت الأفعى ملفوفة حول ساقها، سنحاول إزالته، ثم أمسكت رأسه وذيله في نفس الوقت لإزالته، بينما كان متشبثًا بشدة بالفتاة.
أفعى السجاد
وفي النهاية تمكنت الضابطة من إبعاد الثعبان الضخم الذي تُعرف فصيلته باسم أفعى السجاد قائلة إنها المهمة الأكثر إثارة التي قامت بها على مدار اليوم، مضيفة أنه تم إطلاق سراحه في بيئته البرية حتى لا يتعرض أحد للأذى.
ويمكن أن يصل طول أفعى السجاد إلى 3.6 متر وهو أكبر ثعبان موجود في جنوب شرق كوينزلاند، وفي حين أنها غير سام للإنسان فإن عضته قد تسبب أضرارًا مثل الجروح العميقة.
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