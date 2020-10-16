السعودية | "سلام للتواصل الحضاري": المنطقة العربية تحتاج لتعزيز التعايش

شكرا لقرائتكم "سلام للتواصل الحضاري": المنطقة العربية تحتاج لتعزيز التعايش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري، فهد السلطان، المنطقة العربية بأنها "من أغنى مناطق العالم بتنوع الثقافات والإثنيات والطوائف والأديان، ولذلك فهي في أمس الحاجة لتعزيز مفاهيم التعايش والتنوع، لأنها عانت الكثير من الويلات المتمثلة في النزاعات والتمييز والإقصاء والحروب التي أثرت على حركة التنمية والتطور بشكل كبير".

وأكد السلطان أن "مؤسسات التعليم ليست قادرة بمفردها على القيام بهذه المهمة، لذا يجب أن تتضافر جهود مختلف المؤسسات في كل المجالات لدعم المؤسسات التعليمية للقيام بهذا الدور الاستراتيجي الذي يهم الجميع".

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جاء ذلك خلال كلمته في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، التي تترأس السعودية دورتها الحالية، مشيراً إلى أن "هذا المنتدى أشبه ما يكون بالبرلمان العالمي المصغر، بحكم أنه يضم كل هذه التنوعات الدينية والسياسية والأكاديمية".

إلى ذلك أضاف أن "التعليم سلاحنا في المنطقة العربية لتعزيز قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، مع ضرورة التكامل والشراكة بين مؤسسات المجتمع المختلفة، والعمل مع مؤسسات التعليم لتعزيز قيم الاعتدال، وغرس القيم المشتركة".

وفي ختام حديثه، قدم شكره وتقديره إلى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات على جهوده المتميزة، وعلى الشراكة والتعاون مع مشروع سلام لخدمة قضايا التواصل بين أتباع الأديان والثقافات.