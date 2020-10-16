، معارك عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان وتكبد الطرفان خسائر فادحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمر طوال الليل

اندلع قتال عنيف بين أرمينيا وأذربيجان استمر طوال الليل وتكبد الطرفان خسائر فادحة.

وقالت أرمينيا إن أذربيجان شنّت هجومًا عسكريًا موسّعًا في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازَع عليه.



ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه قبل نحو أسبوع.

وأكد الطرفان أن عمليات القتال استمرت طوال الليل. وقال كل طرف إنه كبّد الآخر خسائر فادحة.

واتهمت أذربيجان أرمينيا بقصف مقابر في مدينة تَرتَر يوم الخميس أثناء تشييع جنازة، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى في صفوف المشيعين.

وفي 27 سبتمبر/أيلول المنصرم اندلعت عمليات قتالية هي الأعنف بين الطرفين منذ الحرب التي اشتعلت بينهما في حقبة التسعينيات من القرن الماضي حول الإقليم ذاته وراح ضحيتها نحو 30 ألف شخص.

ويتخوّف مراقبون من انجرار أطراف أخرى إلى الصراع. وأعلنت تركيا دعمها لأذربيجان، وتشير تقارير إلى أن أنقرة زادت صادراتها العسكرية إلى حليفتها الأذرية هذا العام.أرمينيا أذربيجان