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قام وفد من هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، بزيارة لمقر غرفة عمليات نشامى عسير، كان على رأسه مدير عام الهيئة محمد بن قاسم واصلي، ومدير الأشغال العامة والمتابعة بالهيئة سعد بن عبدالعزيز فراج، ومدير مكتب المدير العام حسن بن جبران السلماني، ومسؤول محطة التجارب الزراعية نزيه بن أحمد حمادي، والمهندس الزراعي بندر بن حسين الفيفي.
وكان في استقبال وفد الهيئة؛ مساعد منسق مبادرة نشامى عسير الاستشاري محمد زياد، وحسن آل مشاري استشاري العلاقات العامة، وحسن آل ناحي استشاري مشروع نشامى الحي، والدكتور فهد سالم استشاري غرفة عمليات نشامى عسير، الدكتورة تالا قدح استشاري مشاريع بغرفة العمليات، والاستشاري سامي القحطاني من مركز التنمية الاجتماعية.
وخلال الزيارة، تم التعريف بـ"نشامى عسير"، والمشاريع التي تم تقديمها وعددها 11 مشروعاً خلال جائحة "كورونا"، مع تقديم شرح تفصيلي لجميع المبادرات.
وتتضمن المبادرات، مبادرة "نشامى الحي"، وقد قام المستشار علي بن حسن عسيري رئيس شؤون نشامى عسير، بالتعريف بأهداف المبادرة، وما تتضمنه من مجالات وهي الإنسان والأرض والاقتصاد.
وقال: تتفرع منها عدة مسارات، لها أهداف تفصيلية، وينتج عنها عدد من الفرص الإنسانية مثل نجومنا، ومتعففون، وكبارنا، ونشامى أبشر بنا، ونعود بحذر.
وأضاف: فيما يتعلق بفرص الأرض فهي ممر السعادة وشامخات وفخرنا وترشيد، ومن الجانب الاقتصادي تأتي مبادرات أجمل إطلالة وبأيدينا ننتج، ونأكل مما نزرع.
وتم الاطلاع على عرض مرئي، عن بعض مبادرات نشامى الحي في عدد من مدن ومحافظات وقرى المنطقة.
والتقى وفد الهيئة بمنسق المبادرة الدكتور ناصر آل قميشان، لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة نشامى عسير.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 03:03 PM
الزيارة شملت التعريف بأهم المبادرات ومجالاتها المتنوعة"تطوير المناطق الجبلية بجازان" في ضيافة "نشامى عسير"
قام وفد من هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، بزيارة لمقر غرفة عمليات نشامى عسير، كان على رأسه مدير عام الهيئة محمد بن قاسم واصلي، ومدير الأشغال العامة والمتابعة بالهيئة سعد بن عبدالعزيز فراج، ومدير مكتب المدير العام حسن بن جبران السلماني، ومسؤول محطة التجارب الزراعية نزيه بن أحمد حمادي، والمهندس الزراعي بندر بن حسين الفيفي.
وكان في استقبال وفد الهيئة؛ مساعد منسق مبادرة نشامى عسير الاستشاري محمد زياد، وحسن آل مشاري استشاري العلاقات العامة، وحسن آل ناحي استشاري مشروع نشامى الحي، والدكتور فهد سالم استشاري غرفة عمليات نشامى عسير، الدكتورة تالا قدح استشاري مشاريع بغرفة العمليات، والاستشاري سامي القحطاني من مركز التنمية الاجتماعية.
وخلال الزيارة، تم التعريف بـ"نشامى عسير"، والمشاريع التي تم تقديمها وعددها 11 مشروعاً خلال جائحة "كورونا"، مع تقديم شرح تفصيلي لجميع المبادرات.
وتتضمن المبادرات، مبادرة "نشامى الحي"، وقد قام المستشار علي بن حسن عسيري رئيس شؤون نشامى عسير، بالتعريف بأهداف المبادرة، وما تتضمنه من مجالات وهي الإنسان والأرض والاقتصاد.
وقال: تتفرع منها عدة مسارات، لها أهداف تفصيلية، وينتج عنها عدد من الفرص الإنسانية مثل نجومنا، ومتعففون، وكبارنا، ونشامى أبشر بنا، ونعود بحذر.
وأضاف: فيما يتعلق بفرص الأرض فهي ممر السعادة وشامخات وفخرنا وترشيد، ومن الجانب الاقتصادي تأتي مبادرات أجمل إطلالة وبأيدينا ننتج، ونأكل مما نزرع.
وتم الاطلاع على عرض مرئي، عن بعض مبادرات نشامى الحي في عدد من مدن ومحافظات وقرى المنطقة.
والتقى وفد الهيئة بمنسق المبادرة الدكتور ناصر آل قميشان، لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة نشامى عسير.
، "تطوير المناطق الجبلية بجازان" في ضيافة "نشامى عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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