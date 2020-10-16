محمد بن مسعود - الدمام - فجر اليوم .. بدء حظر التجول الشامل في الأردنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-16
دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل، والذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة من فجر الجمعة، وسيستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.
وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارًا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.
وقال الفراية، إنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر".
وشهد الأردن أرتفاعًا مضطردًا في الأيام الأخيرة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 33009 إصابات، بالإضافة إلى تسجيل 282 حالة وفاة.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:30 PM
يستمر حتى الواحدة من فجر الأحد
دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل، والذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة من فجر الجمعة، وسيستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.
وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارًا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.
وقال الفراية، إنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر".
وشهد الأردن أرتفاعًا مضطردًا في الأيام الأخيرة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 33009 إصابات، بالإضافة إلى تسجيل 282 حالة وفاة.
، فجر اليوم .. بدء حظر التجول الشامل في الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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