محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لـ104.943 سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد كورونا في الإمارات: 1.412 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" وتعافي 1.618 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-16 سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة. Advertisements 16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 02:29 PM ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لـ104.943 ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لـ104.943 سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة. ، كورونا في الإمارات: 1.412 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" وتعافي 1.618 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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