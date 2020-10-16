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سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 63.371 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و895 وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7370468 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 112161 وفاة.
من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 534 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات جديدة.
وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91826 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1653 وفاة.الهند فيروس كورونا الجديد
الهند تسجل 63.371 إصابة جديدة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-16
سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 63.371 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و895 وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7370468 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 112161 وفاة.
من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 534 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات جديدة.
وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91826 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1653 وفاة.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:12 PM
6 وفيات في اليابان ترفع الحصيلة إلى 1653
سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 63.371 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و895 وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7370468 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 112161 وفاة.
من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 534 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات جديدة.
وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91826 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1653 وفاة.
، الهند تسجل 63.371 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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