محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و369 ألفاً و313 إصابة سجّلت السلطات الصحية الروسية 15 ألفاً و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و369 ألفاً و313 إصابة. وأوضح مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بتسجيل 232 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 23 ألفاً و723 وفاة.روسيا فيروس كورونا الجديد روسيا تسجّل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-16 سجّلت السلطات الصحية الروسية 15 ألفاً و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و369 ألفاً و313 إصابة. وأوضح مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بتسجيل 232 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 23 ألفاً و723 وفاة. Advertisements 16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 01:12 PM ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و369 ألفاً و313 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و369 ألفاً و313 إصابة سجّلت السلطات الصحية الروسية 15 ألفاً و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و369 ألفاً و313 إصابة. وأوضح مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بتسجيل 232 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 23 ألفاً و723 وفاة. ، روسيا تسجّل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجّل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.