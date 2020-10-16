، استخدام ميادين الهجن لإقامة سباقات ماراثون الفروسية.. اتفاق هنا تفاصيله ،

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وقّع الاتحاد السعودي للهجن والاتحاد السعودي للفروسية، اتفاقية تعاون تهدف للمحافظة على الموروث والمشاركة في تطوير الاقتصاد من خلال الارتقاء برياضتي الهجن والفروسة إلى معايير عالمية تتناسب مع رؤية المملكة، وتكثيف ممارسة الرياضتين محليًّا والوصول إلى العالمية، وتشجيع وتوعية المجتمع بأهميتهما وتاريخهما.
ونظرًا لرغبة الاتحادين في توسيع مجالات التعاون فيما بينهما، وُقّعت الاتفاقية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودية للفروسية.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات عدة؛ أبرزها استخدام ميادين الهجن التابعة للاتحاد السعودي للهجن في مختلف مدن ومحافظات المملكة لإقامة سباقات الماراثون التابعة للاتحاد السعودي للفروسية، والتعاون في مجال مبادرات البنية التحتية لسباقات الفروسية لماراثون الأصيل، كما تَضَمّنت الاتفاقية التعاون في مجال حقوق الحيوان وسباقات القدرة والاستفادة من تجربة الاتحاد السعودي للفروسية في مشاركة الفئات السنية في السباقات، بالإضافة للتعاون في مجال الأنشطة والفعاليات السياحية والتراثية في مناطق المملكة.
الاتحاد السعودي للهجن الاتحاد السعودي للفروسية
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 02:33 PM
يجمع الاتحادان ويتضمن التعاون في مجال حقوق الحيوان والفعاليات السياحيةاستخدام ميادين الهجن لإقامة سباقات ماراثون الفروسية.. اتفاق هنا تفاصيله
وقّع الاتحاد السعودي للهجن والاتحاد السعودي للفروسية، اتفاقية تعاون تهدف للمحافظة على الموروث والمشاركة في تطوير الاقتصاد من خلال الارتقاء برياضتي الهجن والفروسة إلى معايير عالمية تتناسب مع رؤية المملكة، وتكثيف ممارسة الرياضتين محليًّا والوصول إلى العالمية، وتشجيع وتوعية المجتمع بأهميتهما وتاريخهما.
ونظرًا لرغبة الاتحادين في توسيع مجالات التعاون فيما بينهما، وُقّعت الاتفاقية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودية للفروسية.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات عدة؛ أبرزها استخدام ميادين الهجن التابعة للاتحاد السعودي للهجن في مختلف مدن ومحافظات المملكة لإقامة سباقات الماراثون التابعة للاتحاد السعودي للفروسية، والتعاون في مجال مبادرات البنية التحتية لسباقات الفروسية لماراثون الأصيل، كما تَضَمّنت الاتفاقية التعاون في مجال حقوق الحيوان وسباقات القدرة والاستفادة من تجربة الاتحاد السعودي للفروسية في مشاركة الفئات السنية في السباقات، بالإضافة للتعاون في مجال الأنشطة والفعاليات السياحية والتراثية في مناطق المملكة.
، استخدام ميادين الهجن لإقامة سباقات ماراثون الفروسية.. اتفاق هنا تفاصيله ،
المصدر : الخليج 365
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