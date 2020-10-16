، "العساكر": مقاطعة المنتجات التركية درسًا يكتبه السعوديون وكل العرب ،

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أكد المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة نايف بن محمد العساكر، أن مقاطعة المنتجات التركية درساً للتاريخ يكتبه السعوديون وكل العرب في الوفاء والكرامة نظير التدخلات والهجمات الغوغائية السافرة من الرئيس التركي أردوغان الذي تطاول على المملكة .
جاء ذلك في تغريدة لـ"العساكر" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "حمله مقاطعة المنتجات التركية سيقوم بها كل محب لوطنه، وكل عربي أصيل".
وأضاف: "سيبقى درسًا للتاريخ، يكتبه السعوديون وفاء لوطنهم، ورفعة لكرامتهم، وتأديبًا لخصومهم الحاقدين".
يُذكر أن هاشتاق "حملة مقاطعة المنتجات التركية" تصدر منصة "تويتر" لثلاثة أيام متتالية بآلاف التغريدات المؤيدة للمقاطعة نتيجةً للتصريحات الهمجية التي يتطاول بها الرئيس التركي على المملكة ودول الخليج بعامة.
"العساكر": مقاطعة المنتجات التركية درسًا يكتبه السعوديون وكل العربعبدالله العنزي الخليج 365 2020-10-16
أكد المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة نايف بن محمد العساكر، أن مقاطعة المنتجات التركية درساً للتاريخ يكتبه السعوديون وكل العرب في الوفاء والكرامة نظير التدخلات والهجمات الغوغائية السافرة من الرئيس التركي أردوغان الذي تطاول على المملكة .
جاء ذلك في تغريدة لـ"العساكر" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "حمله مقاطعة المنتجات التركية سيقوم بها كل محب لوطنه، وكل عربي أصيل".
وأضاف: "سيبقى درسًا للتاريخ، يكتبه السعوديون وفاء لوطنهم، ورفعة لكرامتهم، وتأديبًا لخصومهم الحاقدين".
يُذكر أن هاشتاق "حملة مقاطعة المنتجات التركية" تصدر منصة "تويتر" لثلاثة أيام متتالية بآلاف التغريدات المؤيدة للمقاطعة نتيجةً للتصريحات الهمجية التي يتطاول بها الرئيس التركي على المملكة ودول الخليج بعامة.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:33 PM
حملة وهاشتاق تصدرا "تويتر" 3 أيام
أكد المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة نايف بن محمد العساكر، أن مقاطعة المنتجات التركية درساً للتاريخ يكتبه السعوديون وكل العرب في الوفاء والكرامة نظير التدخلات والهجمات الغوغائية السافرة من الرئيس التركي أردوغان الذي تطاول على المملكة .
جاء ذلك في تغريدة لـ"العساكر" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "حمله مقاطعة المنتجات التركية سيقوم بها كل محب لوطنه، وكل عربي أصيل".
وأضاف: "سيبقى درسًا للتاريخ، يكتبه السعوديون وفاء لوطنهم، ورفعة لكرامتهم، وتأديبًا لخصومهم الحاقدين".
يُذكر أن هاشتاق "حملة مقاطعة المنتجات التركية" تصدر منصة "تويتر" لثلاثة أيام متتالية بآلاف التغريدات المؤيدة للمقاطعة نتيجةً للتصريحات الهمجية التي يتطاول بها الرئيس التركي على المملكة ودول الخليج بعامة.
، "العساكر": مقاطعة المنتجات التركية درسًا يكتبه السعوديون وكل العرب ،
المصدر : الخليج 365
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