شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاه والدخل " توضح مدى إحتساب ديون رسوم الإمتياز التجاري ضمن الزكاه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة موقف أصحاب المنشآت إذا كان عليهم ديون ومدى اعتبارها من الوعاء الزكوي .

وقالت " الزكاه والدخل " أنه إذا كان على صاحب المنشأة " ديون " ناتجة عن رسوم الإمتياز التجاري فإنها تضاف للوعاء الزكوي كونها من مصادر الأموال لمقابلتها بالمحسوم .

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كما أوضحت أنه يمكن الدخول على الرابط التالي "الدليل الإرشادي لقطاع الصناعات التحويلية " لمزيد من التوضيح :

هنا

https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf