شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قررت المحكمة المختصة تأجيل النظر في قضية حريق مستشفى جازان التي تقدم فيها أهالي الضحايا والمصابين بدعوى لمقاضاة المتهمين في الحريق .

وأكدت مصادر أن المحكمة قررت إعادة القضية للنيابة لتوفير معلومات جديدة حددها القاضي للإستعانة بها في الجلسة المقبلة ، وفقاً لـ " سبق" .

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وكان عدد من الاهالي قد تقدموا بالدعوى ضد المتهمين بالتسبب في الواقعة التي حدثت في 2015م ، وتوفي على أثرها 25 شخص بخلاف الإصابات ، مع عدم تسلمهم أي تعويضات أو ديات حتى الآن .

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