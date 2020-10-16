شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: لا أمطار لمدة 5 أيام ومن الصعب تحديد طبيعة الموسم القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة عدم هطول أمطار لمدة 5 أيام مقبلة .

وقال " المسند " في حسابه عبر تويتر : حتى 5 أيام قادمة لا يظهر في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) عدا أمطار متفرقة قد تهطل على أجزاء من جبال السروات .

وأضاف أنه من الصعب الجزم بأن الموسم القادم خصب أو جدب أو معتدل ، بسبب وجود أخطاء كبيرة في مخرجات النماذج المناخية طويلة الأمد للمناطق الصحراوية .