شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح مدى توفر خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية متوفر في جميع المراكز الصحية على مستوى جميع المناطق .
وأشارت " الصحة " أن خدمة التطعيم في المنازل غير متاحة هذا العام ، وأنه يمكن التطعيم في أقرب مركز صحي دون اشتراط الحجز بموعد .
كما أكدت أن التطعيم ممكن للأطفال فوق الـ 6 أشهر وهو آمن عليهم وفعال .
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