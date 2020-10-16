شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح مدى توفر خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية متوفر في جميع المراكز الصحية على مستوى جميع المناطق .

وأشارت " الصحة " أن خدمة التطعيم في المنازل غير متاحة هذا العام ، وأنه يمكن التطعيم في أقرب مركز صحي دون اشتراط الحجز بموعد .

كما أكدت أن التطعيم ممكن للأطفال فوق الـ 6 أشهر وهو آمن عليهم وفعال .