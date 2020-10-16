شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توجه بتسجيل الحضور والغياب للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت وزارة التعليم تعميم لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة بتسجيل الحضور الغياب للطلاب مع استمرار التعليم عن بعد عبر منصة " مدرستي " . أصدرت وزارة التعليم تعميم لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة بتسجيل الحضور الغياب للطلاب مع استمرار التعليم عن بعد عبر منصة " مدرستي " . ووجهت الوزارة قادة وقائدات المدارس برصد الغياب وتثبيته في نظام نور ، وتسجيل الحضور في منصة مدرستي أو من خلال زيارة الطلاب للمدرسة لتسليم وتسلم التكليفات . وأكدت الوزارة على أهمية تطبيق التعليمات حرصاً على مصلحة الطلاب وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة .

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