شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح مدى إمكانية استخدام فحوصات كورونا بمراكز «تطمن» و«تأكد» لغرض السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية استخدام فحوصات كورونا بمراكز «تطمن» و«تأكد» لغرض السفر إلى الخارج. أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية استخدام فحوصات كورونا بمراكز «تطمن» و«تأكد» لغرض السفر إلى الخارج. وأكدت الوزارة أن نتائج الفحوصات بمراكز "تطمن" و"تأكد" هي بغرض الاطمئنان على الحالة الصحية، ولا يتاح استخدامها لغرض السفر. ونوهت الوزارة بأن نتيجة الفحص ترسل للمستفيد إلكترونيًا عبر رسالة نصية وفي تطبيق (صحتي) فقط.

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