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خطوات تمكنك من تغيير تاريخ الحجوزات بشركة الخطوط الجوية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت شركة الخطوط الجوية 3 خطوات تمكن الفرد من تغيير تاريخ الحجوزات.

ودعت الشركة الراغبين في تغييرها إلى الدخول على موقعها الرسمي ثم اختيار إدارة الحجوزات، ثم اختيار تغيير الرحلات.

وأضافت أنه يمكن للفرد أيضا التواصل عبر مركز الاتصال الموحد الخاص بها ليتمكن الموظف المختص من مساعدته.

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