أمير عسير يصدر توجيهات عاجل إزاء واقعة ختان طفلة بطريقة بدائية

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تفاعل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مع واقعة ختان طفلة بطريقة بدائية، موجهاً باتخاذ إجراءات عاجلة إزاء تلك الواقعة وفق نظام حماية الطفل. تفاعل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مع واقعة ختان طفلة بطريقة بدائية، موجهاً باتخاذ إجراءات عاجلة إزاء تلك الواقعة وفق نظام حماية الطفل. كما شملت توجيهاته توعية المجتمع بإضرار الختان والمضاعفات الصحية والاجتماعية الناجمة عنها وأثرها على الفتيات. وفي نفس السياق، وجه مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة عسير خطباء الجوامع بالتطرق لأضرار الختان، وضرورة تجنبه.

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